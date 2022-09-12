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12 сентября 2022, новость

СМИ: Алина Загитова продолжит вести шоу «Ледниковый период»

Имя соведущего пока не называется
Алексей Ягудин и Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Спортсменка дебютировала на телевидении в 2020 году и провела два сезона «Ледникового периода». Кто станет соведущим фигуристки, источник не уточнил. Ранее она работала на проекте в паре с Алексеем Ягудиным.

Дата начала съемок нового сезона шоу пока неизвестна. Ранее блогер Даня Милохин сообщил, что снова примет участие в проекте. Также он анонсировал участие фигуристки Евгении Медведевой.

В прошлом сезоне Милохин и Медведева стали одной из самых ярких пар на «Ледниковом периоде» и заняли третье место.

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