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1 сентября 2022, новость

Милохин рассказал о закулисье популярного шоу «Первого канала»

Тиктокер признался, что не покинул «Ледниковый период» только благодаря Илье Авербуху
Даня Милохин и Евгения Медведева

Популярный блогер Даня Милохин рассказал о закулисье шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором принимал участие в паре с Евгенией Медведевой. В проекте Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой он признался, что в конце сезона хотел покинуть программу.

Тиктокер рассказал, что на съемки в «Ледниковом периоде» у него ушло почти полгода. «Было очень круто, но я устал, и в какой-то момент я понимал, что хочу просто уйти», — заявил он. По словам блогера, всерьез он задумался об уходе, когда снимали последние два выпуска шоу. «Я хотел просто, никому не сказав, исчезнуть», — добавил он.

По словам Милохина, отказаться от мысли покинуть популярное шоу ему помог призер Олимпийских игр по фигурному катанию и продюсер Илья Авербух. «У него есть какой-то дар убеждения. Он очень умеет под тебя подстраиваться, он так со мной круто общался все это время, что, можно сказать, из-за него я продолжил», — отметил блогер.

Милохин также сообщил, что планирует принять участие в новом сезоне «Ледникового периода». Помимо него, в проекте снимутся тиктокеры Юля Гаврилина и Валентина Карнаухова, а также двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. «Говорят, будет самый звездный состав», — заключил он.

Как стало известно ранее, шоу «Ледниковый период» вскоре вернется на «Первый канал». Как сообщил источник, в новом сезоне будут принимать участие победители предыдущих.

Напомним, в 2021 году в проекте о фигурном катании участие приняли Дарья МельниковаМакар ЗапорожскийКсения БородинаГела Месхи. Победителями стали Федор Федотов и Татьяна Волосожар, второе место заняла пара Ивана Колесникова и Татьяны Тотьмяниной. А третье — сразу три пары: Даня Милохин и Евгения Медведева, Агата Муцениеце и Александр Энберт, Кирилл Зайцев и Оксана Домнина.

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