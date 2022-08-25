Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»

Грядущий сериал будет снят по мотивам одноименного романа Амора Тоулза. Картина расскажет о вымышленном графе Александре Ростове, который после революции 1917 года был отправлен под трибунал. Однако вместо казни героя ссылают в комнату на чердаке отеля «Метрополь». Граф строит новую жизнь в стенах отеля и открывает для себя истинную ценность дружбы, семьи и любви. Роль Ростова исполнит МакГрегор.