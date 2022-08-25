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25 августа 2022, новость

Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»

Актер воплотит на экране вымышленного графа Александра Ростова
Юэн МакГрегор | Источник: Legion-Media.ru

Шотландский актер Юэн МакГрегор получил главную роль в сериале от Paramount+ «Джентльмен в Москве», заменив Кеннета Брана. Об этом сообщает Deadline.

Грядущий сериал будет снят по мотивам одноименного романа Амора Тоулза. Картина расскажет о вымышленном графе Александре Ростове, который после революции 1917 года был отправлен под трибунал. Однако вместо казни героя ссылают в комнату на чердаке отеля «Метрополь». Граф строит новую жизнь в стенах отеля и открывает для себя истинную ценность дружбы, семьи и любви. Роль Ростова исполнит МакГрегор.

«Это удивительная, замечательная история, и я очень рад сыграть такую потрясающую роль», — заявил актер.

Шоураннер проекта — Бен Вэнстоун, известный по работе над сериалами «Мерлин» и «Последнее королевство».

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