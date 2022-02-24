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24 февраля 2022, фоторепортажСъемки

Цой и звезда «Битвы экстрасенсов»: названы герои шоу с Бузовой

Продолжение экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке» готовится к премьере
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Стали известны имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке», которое стартует в эфире 27 февраля. 

Бессменные ведущие реалити-шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян — встретят первую десятку участников в лагере на реке Лимпопо. Среди них: Алена Водонаева, Анатолий Цой, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс, Олег Верещагин, Вячеслав Чепурченко, Саша Стоун, Наталья Рудова, Руслан Нигматуллин, Максим Лагашкин, Карина Кросс и Валя Карнавал.

Как обещают создатели проекта, в новых выпусках испытания станут еще сложнее. Это подтверждает и Анатолий Цой, покинувший первый сезон шоу по собственному желанию, а теперь вернувшийся в Африку: «У меня был незакрытый гештальт! Я по своей природе победитель и всегда стремлюсь к победе, поэтому я вернулся на второй сезон, уже более подготовленный физически и морально. Но оказалось, что между первым и вторым сезонами колоссальная разница, начиная с жесткости проекта и заканчивая едой, которую нам дают».

По правилам, участники выполняют сложные задания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. В любой момент можно отказаться проходить испытание, но тогда вся команда останется голодной. 

В конце каждого эпизода один из участников покидает проект, а ему на смену приходит новый до тех пор, пока в шоу не начнётся игра на выбывание. До финала дойдут лишь двое – они поборются за 5 миллионов рублей, которые победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.

Напомним, первый сезон шоу «Звезды в Африке» стартовал на ТНТ в сентябре 2021 года. Его участниками стали Айза АнохинаАнна ХилькевичВиктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана ПермяковаСтанислав ЯрушинАндрей ГайдулянАлексей Ягудин и другие. Победу в финале одержал Вячеслав Малафеев.

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