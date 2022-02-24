Цой и звезда «Битвы экстрасенсов»: названы герои шоу с Бузовой

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Стали известны имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке», которое стартует в эфире 27 февраля.

Как обещают создатели проекта, в новых выпусках испытания станут еще сложнее. Это подтверждает и Анатолий Цой, покинувший первый сезон шоу по собственному желанию, а теперь вернувшийся в Африку: «У меня был незакрытый гештальт! Я по своей природе победитель и всегда стремлюсь к победе, поэтому я вернулся на второй сезон, уже более подготовленный физически и морально. Но оказалось, что между первым и вторым сезонами колоссальная разница, начиная с жесткости проекта и заканчивая едой, которую нам дают».

По правилам, участники выполняют сложные задания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. В любой момент можно отказаться проходить испытание, но тогда вся команда останется голодной.