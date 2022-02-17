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17 февраля 2022, новость

Ураган обрушился на съемочный лагерь шоу с Бузовой и снес его

Телеведущая опубликовала в соцсетях видео с площадки

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как на съемочный лагерь шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ обрушился ураган. Видео опубликовано в соцсетях.

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Это произошло 15 февраля, примерно в 16 часов в ЮАР, в пределах провинции Лимпопо, где проходят съемки. Бузова призналась, что это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. «На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось…и начался настоящий [ад]. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — поделилась телеведущая.

Бузова рассказала, что в результате стихийного бедствия лагерь оказался полностью разрушен. Также были уничтожены камеры, провода и все декорации. Из команды, по словам ведущей, никто не пострадал.

«Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались», — добавила Бузова. Несмотря на происшествие, как отметила телеведущая, съемки «Звезд в Африке» продолжаются.

Напомним, первый сезон шоу «Звезды в Африке» стартовал на ТНТ в сентябре 2021 года. Его участниками стали Айза АнохинаАнна ХилькевичВиктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана ПермяковаСтанислав ЯрушинАндрей ГайдулянАлексей Ягудин и другие. Победу в финале одержал Вячеслав Малафеев.

Как стало известно в начале февраля, скоро в эфир выйдет второй сезон проекта с новыми участниками, среди которых Алена Водонаева, Валя Карнавал и Карина Кросс.

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