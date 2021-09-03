От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке

На ТНТ готовится к премьере одна из главных новинок сезона — реалити-шоу «Звезды в Африке». Участников проекта встретят ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. Испытания будут проходить в Южной Африке, на берегу реки Лимпопо.
Начнут свой путь на шоу 10 звезд, затем по мере выбывания с проекта будут появляться новые участники, среди которых Айза Анохина, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Андрей Гайдулян, Вячеслав Малафеев, Алексей Ягудин и другие.
Было такое, что я накручивал себя перед разными конкурсами и состязаниями, а на самом деле все оказалось не так и страшно. И волновался я уже не из-за того, что по мне будут ползать пауки или крокодилы, а что я вылечу раньше всех и покину этот проект.
По правилам проекта, в каждом выпуске звездам предстоит пройти два испытания. Они будут выполнять задания на звезды, чтобы заработать еду для себя и своей команды. Каждая заработанная звезда на испытании – одна порция хорошей еды. Заработанная еда делится на всех или так, как решат участники между собой.
В любой момент можно отказаться проходить испытание (например, совать руку в коробку со змеями, сидеть в аквариуме с крокодилами или прыгать с 50-метровой высоты), но в таком случае вся команда останется без еды. Затем участники голосуют против друг друга и выбирают двух человек, которые попадают в номинацию и проходят еще одно испытание, по результатам которого проигравший выбывает. До финала дойдут лишь трое.
Первый выпуск шоу «Звезды в Африке» выйдет в эфир 19 сентября.