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3 сентября 2021, фоторепортажСъемки

От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке

Смотрите свежие фото со съемок реалити-шоу «Звезды в Африке»
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На ТНТ готовится к премьере одна из главных новинок сезона — реалити-шоу «Звезды в Африке». Участников проекта встретят ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. Испытания будут проходить в Южной Африке, на берегу реки Лимпопо.

Начнут свой путь на шоу 10 звезд, затем по мере выбывания с проекта будут появляться новые участники, среди которых Айза Анохина, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Андрей Гайдулян, Вячеслав Малафеев, Алексей Ягудин и другие.

Новость
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Было такое, что я накручивал себя перед разными конкурсами и состязаниями, а на самом деле все оказалось не так и страшно. И волновался я уже не из-за того, что по мне будут ползать пауки или крокодилы, а что я вылечу раньше всех и покину этот проект.
Станислав Ярушин

По правилам проекта, в каждом выпуске звездам предстоит пройти два испытания. Они будут выполнять задания на звезды, чтобы заработать еду для себя и своей команды. Каждая заработанная звезда на испытании – одна порция хорошей еды. Заработанная еда делится на всех или так, как решат участники между собой.

В любой момент можно отказаться проходить испытание (например, совать руку в коробку со змеями, сидеть в аквариуме с крокодилами или прыгать с 50-метровой высоты), но в таком случае вся команда останется без еды. Затем участники голосуют против друг друга и выбирают двух человек, которые попадают в номинацию и проходят еще одно испытание, по результатам которого проигравший выбывает. До финала дойдут лишь трое.

Первый выпуск шоу «Звезды в Африке» выйдет в эфир 19 сентября.

Звезды в Африке
2021/Россия16+реалити-шоуразвлекательноеприключенческое
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