Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на его ужасный характер

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Первый менеджер Тома Круза Эйлин Берлин пожаловалась на ужасный характер актера. Интервью с ней опубликовало издание Daily Mail.

Бывший агент связала вспыльчивый характер артиста с его неуверенностью в себе и своей внешности. «Чего я никогда не видела в Томми, так это реального проявления счастья. Он всегда был очень честолюбив и полон решимости стать звездой. И это сделало его перфекционистом», — отметила Берлин.

Она подписала контракт с Крузом, когда тому было 18 лет, а также разрешила ему пожить у себя дома. По словам экс-менеджера, актер уже тогда был одержим своим внешним видом. Однажды он готовился к съемке и долго позировал перед зеркалом в нижнем белье, напрягая мышцы и любуясь собой.

«У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев», — вспомнила Берлин.

На 19-летие она подарила Крузу альбом, в который вклеила все статьи об актере из подростковых журналов. В ответ он заявил, что не хочет быть кумиром подростков, и швырнул альбом в лицо своему менеджеру.

Деловые отношения между Берлин и Крузом закончились после переезда звезды в Лос-Анджелес. По мнению Берлин, именно переезд подогрел интерес актера к саентологии. «Он сказал мне, что никого не знает в Лос-Анджелесе и нуждается в поддержке. Он не верил в психотерапию, но явно нуждался в помощи. И саентология оказалась рядом», — отметила она.

Берлин призналась, что беспокоится за Круза, так как считает его очень одиноким человеком. Она думает, что актера спасает лишь его работа.

Том Круз начал сниматься в кино с начала 80-х во второстепенных ролях, но вскоре ему стали доставаться и главные партии (драма «Рискованный бизнес»). Звездой его сделал фильм Тони Скотта «Лучший стрелок», и далее карьера Круза пошла по нарастающей. Обычно снимается в качестве основного протагониста в боевиках («Миссия: невыполнима») и драмах («Ванильное небо»), однако последнее время не чурается комедий и противоречивых образов («Солдаты неудачи»).