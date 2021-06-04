Съемки «Миссии: невыполнима 7» остановлены из-за коронавируса

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Ведущему актеру и продюсеру картины «Миссия: невыполнима 7» Тому Крузу придется отправиться на самоизоляцию на две недели после того, как у 14 членов его съемочной группы был обнаружен коронавирус.

Кроме него, пишет The Sun, самоизолироваться будут 60 членов команды. Съемки фильма остановлены.

Накануне во время съемок Том Круз находился на расстоянии двух метров от четырех танцовщиц, чьи тесты на коронавирус позже оказались положительными. После положительные тесты сдали еще 10 человек. Осведомленный источник рассказывает:

Том в ярости, особенно учитывая то, как он сорвался на команду в прошлом году.

Съемки шли в английском графстве Суррей последние несколько месяцев.