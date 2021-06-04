Съемки «Миссии: невыполнима 7» остановлены из-за коронавируса

Ведущему актеру и продюсеру картины «Миссия: невыполнима 7» Тому Крузу придется отправиться на самоизоляцию на две недели после того, как у 14 членов его съемочной группы был обнаружен коронавирус.
Кроме него, пишет The Sun, самоизолироваться будут 60 членов команды. Съемки фильма остановлены.
Накануне во время съемок Том Круз находился на расстоянии двух метров от четырех танцовщиц, чьи тесты на коронавирус позже оказались положительными. После положительные тесты сдали еще 10 человек. Осведомленный источник рассказывает:
Том в ярости, особенно учитывая то, как он сорвался на команду в прошлом году.
Съемки шли в английском графстве Суррей последние несколько месяцев.
Том Круз нецензурно отругал членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7» в декабре 2020 года, и его речь записали на аудио. Ему не понравилось, что работники площадки не соблюдают санитарную дистанцию и подходят друг к другу ближе, чем на два метра.