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14 февраля 2022, новость

Звезда «Дома 2» рассказала о сложностях участия в новом шоу ТНТ

Алена Водонаева появится во втором сезоне проекта «Звезды в Африке»
Алена Водонаева

Известная российская телеведущая и экс-участница реалити-проекта «Дом 2» Алена Водонаева рассказала о сложностях участия в новом шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ. В своем аккаунте в Instagram она назвала перелет в Африку с несколькими пересадками самым сложным для нее испытанием.

По словам телеведущей, когда ей предложили участие в проекте «Звезды в Африке», в первую очередь она задумалась о сложностях перелета. «Самолетов было три. В одну сторону (об обратных самолетах я стараюсь пока не думать, чтобы не сойти с ума). (...) После инсультов я путешествовала исключительно на поезде. Но это Африка. И тут без вариантов», — поделилась Водонаева.

При этом ведущая отметила, что само участие в проекте ее не пугало. «Я адреналинщик, я обожаю приключения, новые дороги, сложности и задачи, которые надо решить», — отметила телезвезда.

По словам Водонаевой, особенный дискомфорт она испытала в конце своего пути в Африку. «Плохо было только в последнем самолете, похожем на кукурузник. Маршрут Йоханнесбург — Лимпопо. Обошлось без панических атак и прочих неприятностей, но плохо было», — призналась она и добавила, что ей все же удалось перебороть свой страх перелетов. «Но я здесь. Я в Африке. Я посмотрела в глаза своему страху и села в самолет трижды ради приключений и манящей меня неизвестности», — заключила телеведущая.

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Алена Водонаева на съемках шоу «Звезды в Африке»

В апреле 2021 года стало известно, что Водонаева перенесла микроинсульт. Она заметила, что незадолго до этого много работала и плохо высыпалась.

Шоу «Звезды в Африке» выходит на канале ТНТ с 19 сентября. В проекте участвуют знаменитости спорта, эстрады, кино или TikTok — люди разных поколений, убеждений и уровня приспособленности к жизни в диких условиях. Победитель получает главный приз в виде пяти миллионов рублей. Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время стартует второй сезон реалити. Участие в нем, помимо Водонаевой, примут Карина Кросс и Валя Карнавал. Ведущими экстремального приключенческого проекта остаются Михаил Галустян и Ольга Бузова.

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