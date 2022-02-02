Водонаева примет участие в шоу с Бузовой в Африке

Реалити-шоу «Звезды в Африке» скоро вернется на ТНТ. Во втором сезоне зрителей ждут новые знаменитости, которым предстоит проходить жесткие испытания, преодолевать свои фобии и бороться с постоянным чувством голода.
Первые имена участников уже известны: в лагерь на берегу дикой реки в знаменитом регионе Лимпопо отправятся Алена Водонаева, Валя Карнавал и Карина Кросс. Ведущими экстремального приключенческого проекта остаются Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Правила также неизменны: если участник понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!»
В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, пока в заключительном выпуске не окажется пара самых стойких участников. В финале сильнейший получит 5 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.
Напомним, первый сезон шоу «Звезды в Африке» стартовал на ТНТ в сентябре 2021 года. Его участниками стали Айза Анохина, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Андрей Гайдулян, Алексей Ягудин и другие. Победу в финале одержал Вячеслав Малафеев.