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2 февраля 2022, новость

Водонаева примет участие в шоу с Бузовой в Африке

Названы первые имена участников новых выпусков реалити «Звезды в Африке»
Ольга Бузова и Михаил Галустян

Реалити-шоу «Звезды в Африке» скоро вернется на ТНТ. Во втором сезоне зрителей ждут новые знаменитости, которым предстоит проходить жесткие испытания, преодолевать свои фобии и бороться с постоянным чувством голода.

Первые имена участников уже известны: в лагерь на берегу дикой реки в знаменитом регионе Лимпопо отправятся Алена Водонаева, Валя Карнавал и Карина Кросс. Ведущими экстремального приключенческого проекта остаются Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Правила также неизменны: если участник понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!»

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, пока в заключительном выпуске не окажется пара самых стойких участников. В финале сильнейший получит 5 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Напомним, первый сезон шоу «Звезды в Африке» стартовал на ТНТ в сентябре 2021 года. Его участниками стали Айза АнохинаАнна ХилькевичВиктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана ПермяковаСтанислав ЯрушинАндрей Гайдулян, Алексей Ягудин и другие. Победу в финале одержал Вячеслав Малафеев.

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