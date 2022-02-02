Водонаева примет участие в шоу с Бузовой в Африке

Ольга Бузова и Михаил Галустян

Реалити-шоу «Звезды в Африке» скоро вернется на ТНТ. Во втором сезоне зрителей ждут новые знаменитости, которым предстоит проходить жесткие испытания, преодолевать свои фобии и бороться с постоянным чувством голода.

Первые имена участников уже известны: в лагерь на берегу дикой реки в знаменитом регионе Лимпопо отправятся Алена Водонаева, Валя Карнавал и Карина Кросс. Ведущими экстремального приключенческого проекта остаются Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Правила также неизменны: если участник понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!»