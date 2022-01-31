Александрова, Шпица, Толкалина: звезды на премии «Золотой орел»

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«Серебряные коньки» стали лидером по числу номинаций, картина была представлена в 12 категориях. В частности, Роман Кантор удостоен премии за сценарий, а Игорь Гринякин — за лучшую операторскую работу в этом фильме. «У нас в фильме звучат такие слова: “Я думаю, что мы должны видеть другу в друге то, что у нас есть общее, а не различное”. Мне кажется, это были важные слова для того времени, и они важные для нынешнего», — заметил со сцены Кантор.

Глеб Панфилов получил премию за лучшую режиссуру (фильм «Иван Денисович»). «И “Золотой орел” уходит Глебу Панфилову», — объявил режиссер Федор Бондарчук, вручая награду.

6.6 Иван Денисович 2021 / Россия 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Актриса Мария Аронова получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль в фильме «Пара из будущего», награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский, сыгравший в картине «Иван Денисович».

«Я эту работу посвятил своей маме, потому что я подсознательно играл дедушку Сашу — маминого папу, — сказал со сцены Янковский. — А приз этот я хочу посвятить всем тем людям, которые сгинули во время войны и после войны в лагерях». Также за лучшую мужскую роль второго плана отметили Ивана Янковского, который сыграл в картине «Огонь». «Получить с сыном приз в один день — так трогательно», — признался Янковский.

Ирине Горбачевой вручили приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Огонь». В беседе с ТАСС актриса рассказала, что не ожидала получить награду.

Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на “Золотого орла”, простите за такую формулировку, это интересно. Ирина Горбачева

6.9 Огонь 2020 / Россия 6+ драма приключения Моя оценка Хочу посмотреть

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который 1 января отметил 80-летие, получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. «Спасибо, академики, спасибо этому дому. Весной 1965 года я впервые переступил порог “Мосфильма”. Здесь первый фильм “Я солдат, мама”, режиссер Захариас. Спасибо наставникам, спасибо режиссерам <…> И спасибо молодым пацанам, которые последние лет десять меня приглашают в кино, что-то они видят во мне», — сказал Шакуров со сцены.

Сериалы

Первым победителем новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» стал «Вертинский», который сняла Авдотья Смирнова. Награду вручил актер Андрей Бурковский. «Я не думала, что посмотрю на вас с этого ракурса, — призналась актриса сериала Паулина Андреева, получая приз за всю команду. — Это счастливый повод, и для меня большая честь выйти на эту сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, моего друга и учителя Авдотьи Смирновой. Она будет счастлива».

Лучшим телевизионным сериалом эксперты назвали «Седьмую симфонию» Александра Котта для телеканала «Россия», а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов награжден за лучшую мужскую роль в сериале.

«Я даже не могу назвать ее ролью — это, наверное, часть меня. Это память того человека, фантастически талантливого, — рассказал Гуськов ТАСС. — Во всех воспоминаниях дирижеры называли его самым перфектным дирижером своего времени, самым бескомпромиссным. Этого человека, совершившего реально подвиг, так незаслуженно забывают, даже могут спутать, кто исполнял этот концерт. Когда я коснулся этой биографии, я столько внутри себя пролил слез искреннего негодования от несправедливости».

Александра Урсуляк, сыгравшая в проекте онлайн-кинотеатра Kion «Пингвины моей мамы» режиссера Наталии Мещаниновой, удостоена награды за лучшую женскую роль в сериале 2021 года.