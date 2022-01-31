Александрова, Шпица, Толкалина: звезды на премии «Золотой орел»

МОСКВА, /ТАСС/. Главную награду национальной кинопремии «Золотой орел» присудили картине «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм». Гостями вечера стали Марина Александрова, Любовь Толкалина, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Екатерина Шпица, Виктор Сухоруков, Константин Крюков, Анна Чурина, Юлия Топольницкая, Марина Зудина, Оксана Фандера и многие другие.
«Серебряные коньки» стали лидером по числу номинаций, картина была представлена в 12 категориях. В частности, Роман Кантор удостоен премии за сценарий, а Игорь Гринякин — за лучшую операторскую работу в этом фильме. «У нас в фильме звучат такие слова: “Я думаю, что мы должны видеть другу в друге то, что у нас есть общее, а не различное”. Мне кажется, это были важные слова для того времени, и они важные для нынешнего», — заметил со сцены Кантор.
Глеб Панфилов получил премию за лучшую режиссуру (фильм «Иван Денисович»). «И “Золотой орел” уходит Глебу Панфилову», — объявил режиссер Федор Бондарчук, вручая награду.
Актриса Мария Аронова получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль в фильме «Пара из будущего», награды за лучшую мужскую роль удостоен Филипп Янковский, сыгравший в картине «Иван Денисович».
«Я эту работу посвятил своей маме, потому что я подсознательно играл дедушку Сашу — маминого папу, — сказал со сцены Янковский. — А приз этот я хочу посвятить всем тем людям, которые сгинули во время войны и после войны в лагерях». Также за лучшую мужскую роль второго плана отметили Ивана Янковского, который сыграл в картине «Огонь». «Получить с сыном приз в один день — так трогательно», — признался Янковский.
Ирине Горбачевой вручили приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Огонь». В беседе с ТАСС актриса рассказала, что не ожидала получить награду.
Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на “Золотого орла”, простите за такую формулировку, это интересно.
Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который 1 января отметил 80-летие, получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. «Спасибо, академики, спасибо этому дому. Весной 1965 года я впервые переступил порог “Мосфильма”. Здесь первый фильм “Я солдат, мама”, режиссер Захариас. Спасибо наставникам, спасибо режиссерам <…> И спасибо молодым пацанам, которые последние лет десять меня приглашают в кино, что-то они видят во мне», — сказал Шакуров со сцены.
Сериалы
Первым победителем новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» стал «Вертинский», который сняла Авдотья Смирнова. Награду вручил актер Андрей Бурковский. «Я не думала, что посмотрю на вас с этого ракурса, — призналась актриса сериала Паулина Андреева, получая приз за всю команду. — Это счастливый повод, и для меня большая честь выйти на эту сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, моего друга и учителя Авдотьи Смирновой. Она будет счастлива».
Лучшим телевизионным сериалом эксперты назвали «Седьмую симфонию» Александра Котта для телеканала «Россия», а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов награжден за лучшую мужскую роль в сериале.
«Я даже не могу назвать ее ролью — это, наверное, часть меня. Это память того человека, фантастически талантливого, — рассказал Гуськов ТАСС. — Во всех воспоминаниях дирижеры называли его самым перфектным дирижером своего времени, самым бескомпромиссным. Этого человека, совершившего реально подвиг, так незаслуженно забывают, даже могут спутать, кто исполнял этот концерт. Когда я коснулся этой биографии, я столько внутри себя пролил слез искреннего негодования от несправедливости».
Александра Урсуляк, сыгравшая в проекте онлайн-кинотеатра Kion «Пингвины моей мамы» режиссера Наталии Мещаниновой, удостоена награды за лучшую женскую роль в сериале 2021 года.
Премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, присуждается с 2002 года.