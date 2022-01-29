Режиссер пообещал мрачный финал для «Стражей Галактики»

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной для нынешнего состава команды супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.
Постановщик также подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, очень масштабным и может не совпасть с ожиданиями зрителей.
«Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды "Стражей"», — сказал Ганн.
В том же интервью с Deadline Ганн рассказал, что работает над новой частью «Отряда самоубийц». По его словам, это может быть вторым спин-офф фильма, однако в настоящий момент соглашение о съемках не подписано.
Напомним, «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Работа над третьей частью киносаги была приостановлена в 2018 году в связи с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссера картины из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В марте 2019 года Disney вернула Ганна на должность, и производство картины продолжилось. Премьера ленты запланирована на май 2023 года.