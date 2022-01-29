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29 января 2022, новость

Режиссер пообещал мрачный финал для «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн добавил, что зрители в последний раз увидят команду супергероев в прежнем составе
Кадр из фильма «Стражи Галактики 2» | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной для нынешнего состава команды супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Постановщик также подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, очень масштабным и может не совпасть с ожиданиями зрителей.

«Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды "Стражей"», — сказал Ганн.

В том же интервью с Deadline Ганн рассказал, что работает над новой частью «Отряда самоубийц». По его словам, это может быть вторым спин-офф фильма, однако в настоящий момент соглашение о съемках не подписано.

Напомним, «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Работа над третьей частью киносаги была приостановлена в 2018 году в связи с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссера картины из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В марте 2019 года Disney вернула Ганна на должность, и производство картины продолжилось. Премьера ленты запланирована на май 2023 года.

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