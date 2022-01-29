Режиссер пообещал мрачный финал для «Стражей Галактики»

Кадр из фильма «Стражи Галактики 2» | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной для нынешнего состава команды супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Постановщик также подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, очень масштабным и может не совпасть с ожиданиями зрителей.

«Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды "Стражей"», — сказал Ганн.

В том же интервью с Deadline Ганн рассказал, что работает над новой частью «Отряда самоубийц». По его словам, это может быть вторым спин-офф фильма, однако в настоящий момент соглашение о съемках не подписано.