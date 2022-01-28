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28 января 2022, новость

Безрукова рассказала, почему отказалась от участия в шоу на льду

Актриса сообщила, что ее неоднократно звали в «Ледниковый период»
Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что ей неоднократно предлагали участвовать в проекте «Ледниковый период», и объяснила, почему так ни разу и не появилась в проекте о фигурном катании.

«Я отвечала так: “Люблю воду, но не в твердом, а в жидком ее состоянии. Желательно, чтобы это было теплое море и прекрасный пляж с пальмами”. Конечно, я шутила. Но участвовать все-таки не стала», — сообщила актриса в подписи к своему фото.

Безрукова также рассказала, что в юности любила кататься на коньках, и ей это даже нравилось. «Но сейчас я на них стою неуверенно. И очень настораживает высокая вероятность травмироваться. <…> Просто не могу себе позволить оставить работу, проекты, подвести людей и уйти на больничный на длительный срок».

Участники шоу «Ледниковый период» действительно нередко травмируются на тренировках. Например, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова, выступавшая в восьмом сезоне, жестко упала на лед во время репетиции номера, еще до первых эфиров. Ольга Бузова, принимавшая участие в седьмом сезоне, в ходе подготовки получила травму руки, последствия которой беспокоят ее до сих пор.

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