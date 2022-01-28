Безрукова рассказала, почему отказалась от участия в шоу на льду

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, что ей неоднократно предлагали участвовать в проекте «Ледниковый период», и объяснила, почему так ни разу и не появилась в проекте о фигурном катании.

«Я отвечала так: “Люблю воду, но не в твердом, а в жидком ее состоянии. Желательно, чтобы это было теплое море и прекрасный пляж с пальмами”. Конечно, я шутила. Но участвовать все-таки не стала», — сообщила актриса в подписи к своему фото.