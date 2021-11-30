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30 ноября 2021, новость

Бузова вернулась в больницу после побега ради съемок шоу

Певица и телеведущая была госпитализирована из-за травмы руки на «Ледниковом периоде»
Ольга Бузова

Телеведущей и певице Ольге Бузовой пришлось вернуться под присмотр врачей после побега из больницы. Об этом пишет журнал StarHit.

Издание сообщает, что у артистки были «неотложные дела» — съемки шоу «X-Фактор» в прямом эфире и встреча с семьей. Сама Бузова 27 ноября рассказала о побеге из больницы ради дня рождения отца. Однако состояние певицы не улучшилось, и ей пришлось вернуться в медучреждение.

Бузова попросила фанатов не волноваться и предупредила, что «пропадает на несколько дней».

Ранее представитель Бузовой Антон Богославский рассказал, что на съемках одного из шоу артистка получила травму руки. По его словам, это и другие повреждения появились у Ольги после участия в шоу «Я смогу!» и «Ледниковый период».

Вскоре Бузова была госпитализирована из-за травмы руки. Позднее она записала видео, в котором поблагодарила всех поклонников, которые выразили ей поддержку в связи с госпитализацией, а также опровергла слухи о мнимых пластических операциях.

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