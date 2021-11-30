Бузова вернулась в больницу после побега ради съемок шоу

Ольга Бузова

Телеведущей и певице Ольге Бузовой пришлось вернуться под присмотр врачей после побега из больницы. Об этом пишет журнал StarHit.

Издание сообщает, что у артистки были «неотложные дела» — съемки шоу «X-Фактор» в прямом эфире и встреча с семьей. Сама Бузова 27 ноября рассказала о побеге из больницы ради дня рождения отца. Однако состояние певицы не улучшилось, и ей пришлось вернуться в медучреждение.

Бузова попросила фанатов не волноваться и предупредила, что «пропадает на несколько дней».

Ранее представитель Бузовой Антон Богославский рассказал, что на съемках одного из шоу артистка получила травму руки. По его словам, это и другие повреждения появились у Ольги после участия в шоу «Я смогу!» и «Ледниковый период».