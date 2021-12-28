Режиссер «Игры в кальмара» собирается снять третий сезон сериала

Игра в кальмара

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Режиссер Хван Дон-хек ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках не только второго, но и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». Об этом он сообщил во вторник в интервью телеканалу KBS.

«Я веду переговоры с Netflix о втором и третьем сезонах, — сказал Дон-хек. — В ближайшее время мы достигнем результата». Режиссер впервые заговорил о третьем сезоне после того, как в ноябре подтвердил намерение снять второй сезон «Игры в кальмара».

Сериал дебютировал на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по количеству просмотров. «Игра в кальмара» возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.