Сериал «Игра в кальмара» получит продолжение

Создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, видео опубликовано в твиттере издания. Режиссер отметил:
Было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора!
Хван Дон Хек подтвердил, что «второй сезон действительно будет», в настоящее время постановщик занят его планированием. При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода новых эпизодов сериала.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix в сентябре 2021 года и быстро завоевал популярность во всем мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал «Бриджертоны». Ранее стало известно, что 26% опрошенных россиян высказались за запрет «Игры в кальмара» из-за «сцен жестокости и насилия».