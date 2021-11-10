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10 ноября 2021, новость

Сериал «Игра в кальмара» получит продолжение

Корейское шоу стало популярным во всем мире
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, видео опубликовано в твиттере издания. Режиссер отметил:

Новость
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Хван Дон Хек подтвердил, что «второй сезон действительно будет», в настоящее время постановщик занят его планированием. При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода новых эпизодов сериала.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix в сентябре 2021 года и быстро завоевал популярность во всем мире. Он также стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса, обогнав прошлого фаворита — сериал «Бриджертоны». Ранее стало известно, что 26% опрошенных россиян высказались за запрет «Игры в кальмара» из-за «сцен жестокости и насилия».

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