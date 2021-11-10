Сериал «Игра в кальмара» получит продолжение

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Создатель и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что зрителей ждет продолжение сериала. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, видео опубликовано в твиттере издания. Режиссер отметил:

Было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора!

Хван Дон Хек подтвердил, что «второй сезон действительно будет», в настоящее время постановщик занят его планированием. При этом уточняется, что пока рано говорить о сроках выхода новых эпизодов сериала.