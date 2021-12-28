Зудина, Миронова, Харатьян примут участие в «Танцах со звездами»

По условиям шоу «Танцы со звездами» популярные артисты соревнуются за звание лучшего танцора. В первых выпусках они делают первые шаги на паркете и преодолевают себя, чтобы в финале показать настоящее мастерство. Кто из них сможет дойти до конца, а кто окажется вне турнирной таблицы, решат телезрители и жюри.