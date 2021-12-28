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28 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Зудина, Миронова, Харатьян примут участие в «Танцах со звездами»

Артисты будут бороться за звание лучшего танцора
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16 января на телеканале «Россия 1» стартует новый сезон популярного шоу «Танцы со звездами». В этот раз покорять главный танцпол страны будут актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований.

По условиям шоу «Танцы со звездами» популярные артисты соревнуются за звание лучшего танцора. В первых выпусках они делают первые шаги на паркете и преодолевают себя, чтобы в финале показать настоящее мастерство. Кто из них сможет дойти до конца, а кто окажется вне турнирной таблицы, решат телезрители и жюри.

Судьями в новом, тринадцатом сезоне станут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Пост ведущего снова займет Андрей Малахов.

Напомним, победителями предыдущего сезона стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.

Новые выпуски шоу «Танцы со звездами» начнут выходить 16 января в 17:20 на телеканале «Россия 1».

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