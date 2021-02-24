Назван победитель шоу «Танцы со звездами»

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Состоялся финал танцевального шоу «России 1» «Танцы со звездами». За победу боролись пять пар: Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Дава и Дарья Палей, Екатерина Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и Ульяна Максимкина. Победителями стали Лазарев и Осипова, которых высоко оценили и члены жюри проекта, и зрители.

Певец поблагодарил свою партнершу, поклонников, чья поддержка «помогала двигаться дальше», членов жюри и хореографов. Лазарев добавил:

Я счастлив, эмоции захлестывают! <...> Это был потрясающе сильный сезон, каждый номер был особенный. Было невероятно приятно участвовать в этом шоу! Сергей Лазарев

На съемки финального выпуска шоу за Сергея пришел болеть его сын Никита, который после триумфа отца позировал фотографам с кубком победителя.