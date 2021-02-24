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24 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Назван победитель шоу «Танцы со звездами»

Завершился двенадцатый сезон популярного проекта
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21
фотография
21
фотография

Состоялся финал танцевального шоу «России 1» «Танцы со звездами». За победу боролись пять пар: Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Дава и Дарья Палей, Екатерина Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и Ульяна Максимкина. Победителями стали Лазарев и Осипова, которых высоко оценили и члены жюри проекта, и зрители.

Певец поблагодарил свою партнершу, поклонников, чья поддержка «помогала двигаться дальше», членов жюри и хореографов. Лазарев добавил:

Я счастлив, эмоции захлестывают! <...> Это был потрясающе сильный сезон, каждый номер был особенный. Было невероятно приятно участвовать в этом шоу!
Сергей Лазарев

На съемки финального выпуска шоу за Сергея пришел болеть его сын Никита, который после триумфа отца позировал фотографам с кубком победителя.

6.3
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

«Танцы со звездами» — развлекательное шоу, в котором звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. Ведущим двенадцатого сезона выступил Андрей Малахов, оценивали участников Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Гарик Рудник. В одиннадцатом сезоне проекта, который завершился в мае 2020 года, победителем стал актер Иван Стебунов.

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