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21 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»

Названа дата выхода в России седьмого сезона популярного сериала
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Телеканал «Россия 1» покажет новый сезон сериала «Сваты» 27 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вещателя, поступившем в ТАСС.

«С 27 декабря в 21:20 на телеканале “Россия 1” — седьмой сезон всенародно любимого сериала “Сваты”. В нем появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич», — говорится в сообщении.

По сюжету, супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) окажутся в водовороте семейных страстей: любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки помогут ей сделать правильный выбор.

Сваты отдыхают в Белоруссии, что выльется в громкий международный скандал, а поездка в Грузию «обернется чередой невероятных событий».

Как говорят создатели, зрителей ждут комедия, драма, мюзикл и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь.

«Сваты» — комедийный телесериал студии «Квартал 95» на русском языке. Главные роли в нем исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Олеся Железняк. Ранее сообщалось, что в новых сериях в образе молодого Ивана Будько появится сын Добронравова Виктор.

Работа над седьмым сезоном началась еще в 2019 году, однако съемки были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и возобновились летом 2021 года в Грузии. Известно, что этот сезон станет финальным для популярного проекта — во время завершения съемок звезды попрощались с ним в слезах.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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