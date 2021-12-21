Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Телеканал «Россия 1» покажет новый сезон сериала «Сваты» 27 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вещателя, поступившем в ТАСС.

По сюжету, супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) окажутся в водовороте семейных страстей: любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки помогут ей сделать правильный выбор.

Сваты отдыхают в Белоруссии, что выльется в громкий международный скандал, а поездка в Грузию «обернется чередой невероятных событий».

Как говорят создатели, зрителей ждут комедия, драма, мюзикл и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь.

«Сваты» — комедийный телесериал студии «Квартал 95» на русском языке. Главные роли в нем исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Олеся Железняк. Ранее сообщалось, что в новых сериях в образе молодого Ивана Будько появится сын Добронравова Виктор.

Работа над седьмым сезоном началась еще в 2019 году, однако съемки были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и возобновились летом 2021 года в Грузии. Известно, что этот сезон станет финальным для популярного проекта — во время завершения съемок звезды попрощались с ним в слезах.