Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса

Сейчас все так, ну как... на песке. Вот мы надеялись на «Сватов», что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год.