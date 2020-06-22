Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса

Актер Федор Добронравов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о том, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса. По словам Добронравова, отложить пришлось работу в Белоруссии:
Сейчас все так, ну как... на песке. Вот мы надеялись на «Сватов», что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год.
«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Он выходит с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. В сериале, помимо Добронравова, играют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анна Кошмал, Даниил Белых, Николай Добрынин.
Работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля.