Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
9 сериалов
Дорвались: «Екатерина» и еще 8 сериалов о женщинах у власти
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
11 декабря 2019, Газета.Ruновость

Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»

Актер рекомендует не верить слухам о том, что шоу поставлено на паузу
Кадр из сериала «Сваты»

Актер сериала «Сваты» Федор Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma рассказал о съемках седьмого сезона проекта. Он призвал не верить слухам о заморозке «Сватов»:

Съемки начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем.
Федор Добронравов

Кроме того, Добронравов заявил, что основной актерский состав «Сватов» не изменился, но в сериале появятся новые герои. «Это будут и известные актеры, и молодые. Сами все увидите!» — заинтриговал актер.

Сериал «Сваты» стартовал в 2008 году. Новый сезон планируется выпустить в 2020-м. «Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Роли в сериале, помимо Добронравова, исполнили Даниил Белых, Инна Королева, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев.

Производитель шоу — студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, в 2019 году избранный президентом Украины.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Сваты
Федор Добронравов
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов»
Двойника Зеленского показали в шоу «60 минут»
СМИ: «Сваты» могут сменить название после ухода актеров
Зеленский хочет вернуться в «Квартал 95»
Том Круз обсудил с Зеленским съемки нового фильма на Украине
Звезда «Сватов» рассказал о съемках седьмого сезона
«Квартал 95» показал первую пародию на Владимира Зеленского
Актер «Сватов» пошутил о продолжении сериала
Киностудия Зеленского нашла комика для пародий на него
Сериал «Сваты» оказался основан на жизни Зеленского
Госкино Украины просит Зеленского запретить сериал «Сваты»
Сергей Безруков открестился от роли президента
«Квартал 95» ищет замену Зеленскому для пародий на президента
Актер Зеленский раскритиковал СБУ из-за сериала «Сваты»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Масштабный конфликт: в Генштабе рассказали о подготовке НАТО к войне
Новости
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Названа лучшая актриса десятилетия
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
У Volkswagen Tiguan появился конкурент за 1 100 000 рублей Китайская марка Changan выводит на российский рынок новый кроссовер CS55
Популярные темы на «Детях»
Праздник к нам приходит. И Новогодний конкурс рассказов заодно 297
Завели бы вы отношения с мужчиной 50 лет 279
Несбывшаяся судьба 277
Киев 177
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Hi-Tech
Как сканировать QR-код (3 простых способа) На смартфонах и компьютере
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь