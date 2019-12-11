Добронравов рассказал о начале съемок седьмого сезона «Сватов»

Кадр из сериала «Сваты»

Актер сериала «Сваты» Федор Добронравов в беседе с изданием Teleprogramma рассказал о съемках седьмого сезона проекта. Он призвал не верить слухам о заморозке «Сватов»:

Съемки начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем. Федор Добронравов

Кроме того, Добронравов заявил, что основной актерский состав «Сватов» не изменился, но в сериале появятся новые герои. «Это будут и известные актеры, и молодые. Сами все увидите!» — заинтриговал актер.

Сериал «Сваты» стартовал в 2008 году. Новый сезон планируется выпустить в 2020-м. «Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Роли в сериале, помимо Добронравова, исполнили Даниил Белых, Инна Королева, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев.