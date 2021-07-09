В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»

В Грузии начались съемки седьмого сезона комедийного сериала «Сваты», сообщается в фанатском аккаунте проекта в TikTok. В ролике можно увидеть актеров и членов съемочной группы, в частности, исполнителя одной из ключевых ролей Федора Добронравова.

Кроме того, актриса Инна Королева, играющая в «Сватах» Машу Ковалеву, рассказала в Instagram о том, что прилетела в Грузию в рабочих целях.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Главные роли в нем, помимо Добронравова, исполняют Людмила Артемьева, которая, по слухам, покинет сериал, а также Татьяна Кравченко и Анатолий Васильев. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить новый сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

7.7 Сваты 2008 / Украина 12+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть