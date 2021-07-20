Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта

Режиссер Андрей Яковлев поделился в инстаграм видео трогательного момента, во время которого он поздравляет команду с окончанием работы и прощается с сериалом. В ролике можно заметить ключевых звезд «Сватов»: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и Анну Кошмал, исполняющую роль внучки Жени. Актрисы при этом не могут сдержать слез.