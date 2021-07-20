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20 июля 2021, новостьСъемки

Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта

Актеры не смогли сдержать слез, прощаясь с сериалом

В Грузии завершились съемки последнего — седьмого сезона популярного ситкома «Сваты».

Режиссер Андрей Яковлев поделился в инстаграм видео трогательного момента, во время которого он поздравляет команду с окончанием работы и прощается с сериалом. В ролике можно заметить ключевых звезд «Сватов»: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и Анну Кошмал, исполняющую роль внучки Жени. Актрисы при этом не могут сдержать слез.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яковлев комментирует:

Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что, спустя тринадцать лет после начала, съемки семейной эпопеи окончены.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы планировали выпустить новый сезон в 2020 году, однако работу пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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