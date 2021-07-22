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22 июля 2021, новостьСъемки

Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько

Виктор Добронравов появится в новом сезоне «Сватов»

На днях в Грузии завершились съемки финального, седьмого эпизода комедийного сериала «Сваты». В новых сериях в образе молодого Ивана Будько, как и было объявлено ранее, появится Виктор Добронравов, сын Федора Добронравова, бессменного исполнителя роли Будько на протяжении всех сезонов проекта.

Виктор впервые поделился фото со съемок, представив также актрису Дарью Рыбак, которая сыграла Валентину Будько, жену Ивана, в молодости. 

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38-летний актер прокомментировал:

Новость
Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта
Знакомьтесь, Иван и Валюха Будько в молодости. Валю сыграла прекрасная Даша Рыбак, и мы были счастливы стать частью большой Семьи под названием СВАТЫ. Я, как и многие, жду выхода Сваты 7. А он (выход) рано или поздно произойдет.
Виктор Добронравов

Напомним, что к своим ролям в новых эпизодах вернутся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко (Валя Будько) и Анна Кошмал (Женя). 

Сериал «Сваты», стартовавший в 2008 году, рассказывает об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько, герои приходятся друг другу сватами. Премьера предыдущего сезона состоялась в 2013 году. Когда выйдут новые серии, пока неизвестно.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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