Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько

Знакомьтесь, Иван и Валюха Будько в молодости. Валю сыграла прекрасная Даша Рыбак, и мы были счастливы стать частью большой Семьи под названием СВАТЫ. Я, как и многие, жду выхода Сваты 7. А он (выход) рано или поздно произойдет.