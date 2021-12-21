Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов

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МОСКВА, /ТАСС/. Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, встретился с поклонниками на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con, который проходит в Москве. Артист поделился впечатлениями от съемок в спецэпизоде к 20-летию премьеры картины «Гарри Поттер и философский камень», передает корреспондент ТАСС.

На фестивале актера ожидало насыщенное расписание. С самого утра Фелтон принимал участие в автограф- и фотосессиях. Появление любимого героя на сцене присутствующие встретили оглушительными овациям и криками, на встречу пришли сотни фанатов.

Я впервые в России, так что вы первые российские фанаты, которых я встретил <…> Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература. Том Фелтон

Он не только активно отвечал на вопросы, но и сам задавал их фанатам. С одной из поклонниц актер обменялся мнением насчет любимой книги из серии романов о Гарри Поттере. Своим фаворитом Фелтон назвал вторую часть «Гарри Поттер и тайная комната», он оценил и выбор поклонницы — «Гарри Поттер и узник Азкабана». Среди фильмов актер выделил шестую часть — «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

«В этом году, чуть ли не сегодня, исполняется 20 лет с момента выхода первой картины. Здорово осознавать, что у этой вселенной так много поклонников, эта любовь передается от поколения к поколению», — поделился Фелтон.

Спецвыпуск, посвященный этому событию, выйдет в эфир на канале HBO Max в полночь на Новый год, 1 января. В России премьеру фильма, который получил название «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс», эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр «Амедиатека». «Это было очень эмоциональное воссоединение, мы все плакали. Здорово было снова встретить людей, с которыми прошло мое детство», — заключил актер.

Комики Антон Лапенко и Алексей Смирнов представили публике специальный эпизод сериала «Внутри Лапенко», который выйдет 27 декабря: серия «Убийство в гнезде фазана» расскажет о предках героев оригинального шоу. Постер к эпизоду нарисовала художница Bubble Виктория Виноградова.

Не обошлось и без больших релизов Bubble: издательство анонсировало несколько новых комиксов, в том числе по фильму Алексея Балабанова «Брат».

В то же время кинокомпания Bubble Studios заявила о намерении снять полнометражный приквел фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Картина «Майор Гром: Трудное детство» расскажет о десятилетнем Игоре Громе, который ввязывается в сомнительные авантюры, и его отце, майоре Константине Громе, который преследует криминального босса по прозвищу Анубис. Действие фильма будет разворачиваться в Санкт-Петербурге в 1990-е годы. Премьера фильма запланирована на 2023 год.