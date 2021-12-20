Звезда «Брата 2» оценила создание комикса по фильму

Российское издательство Bubble выпустит комикс по мотивам фильма «Брат» с историей главного героя Данилы Багрова. Певица и актриса Ирина Салтыкова, которая снималась в фильме «Брат 2», рассказала «Газете.Ru», что считает фильмы с Сергеем Бодровым-мл. классикой.
«У меня нет комментария на такую ерунду [комиксы по мотивам фильма]. Фильм "Брат 2" — это уже классика, поэтому, что еще можно делать?» — сказала она.
Издательство Bubble сообщило, что намерено выпустить комикс в 2022 году в честь 25-летия с момента выхода ленты «Брат» режиссера Алексея Балабанова. В настоящий момент точная дата выхода комикса о герое, сыгранном Сергеем Бодровым-мл., не называется.
«Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — заявил редактор издательства комиксов Роман Котков.
Первая часть картины «Брат» вышла в прокат в 1997 году. Продолжение увидело свет в 2000 году.