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20 декабря 2021, новость

Звезда «Брата 2» оценила создание комикса по фильму

Ирина Салтыкова назвала инициативу издательства Bubble «ерундой»
Ирина Салтыкова и Сергей Бодров-мл. в фильме «Брат 2»

Российское издательство Bubble выпустит комикс по мотивам фильма «Брат» с историей главного героя Данилы Багрова. Певица и актриса Ирина Салтыкова, которая снималась в фильме «Брат 2», рассказала «Газете.Ru», что считает фильмы с Сергеем Бодровым-мл. классикой.

«У меня нет комментария на такую ерунду [комиксы по мотивам фильма]. Фильм "Брат 2" — это уже классика, поэтому, что еще можно делать?» — сказала она.

Издательство Bubble сообщило, что намерено выпустить комикс в 2022 году в честь 25-летия с момента выхода ленты «Брат» режиссера Алексея Балабанова. В настоящий момент точная дата выхода комикса о герое, сыгранном Сергеем Бодровым-мл., не называется.

«Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — заявил редактор издательства комиксов Роман Котков.

Первая часть картины «Брат» вышла в прокат в 1997 году. Продолжение увидело свет в 2000 году.

8.1
Брат 2
2000/Россия, США16+боевиккриминал
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