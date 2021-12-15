Ольга Бузова готова сыграть в восстановленном «Чудесном грузине»

Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова в интервью «КП» заявила о готовности сыграть в восстановленном спектакле «Чудесный грузин».

Покинувший МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не исключил, что отмененный там «Чудесный грузин» может быть восстановлен в его новом театре. Бузова отнеслась к этому положительно: «Это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни».

Певица также заверила: «Я готова прийти к Эдуарду в новый театр и с удовольствием продолжить играть эту постановку».

Премьера «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера Ренаты Сотириади состоялась в июне 2021 года, когда пост худрука театра занимал Эдуард Бояков. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Иосифа Сталина.