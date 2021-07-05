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5 июля 2021, новость

Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес

Певица и телезвезда отметила, что режиссер мог просто позвонить ей
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Российская телеведущая Ольга Бузова публично отчитала режиссера Никиту Михалкова, который предложил ей поработать няней или билетершей. Ее слова приводит «КП».

Мною уважаемый режиссер и мэтр кино, обладатель премии «Оскар», позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью.
Ольга Бузова
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Бузова добавила также, что режиссер мог бы просто позвонить ей.

Кроме того, телеведущая заявила, что Михалкову точно «не нужен этот дешевый хайп», и пригласила режиссера на спектакль «Чудесный грузин», в котором она играет. «И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной», — заключила она.

Ранее Михалков высказался об участии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» и предложил ей поработать няней или билетершей. Режиссер раскритиковал решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять Бузову в спектакль «ради хайпа». По его мнению, Бузову не следует «перевоспитывать» за счет зрителей.

Сама Ольга Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

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