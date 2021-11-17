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17 ноября 2021, новость

«Чудесного грузина» с Бузовой сняли с репетуара МХАТа

Владимир Кехман пообещал, что театр вернется «к тем спектаклям, которые были востребованы прежде»
Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой в одной из ролей.

Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes. «Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — пообещал он.

Кроме того, Кехман планирует провести полный аудит театра и создать «правильный контент». «Но прежде всего создать новую организационную структуру и новое штатное расписание. И определиться, кто остается и кто уходит из административной команды. Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 артистов, 268 — административная команда», — поделился он, подчеркнув, что подобного соотношения в штате не видел ни в одном театре.

Ранее сообщалось, что Кехман пообщался с Татьяной Дорониной, которая сейчас является почетным президентом учреждения культуры. Она служила в театре более 30 лет и уступила пост худрука уволенному после прихода в театр Кехмана Эдуарду Боякову. Проводимую Бояковым в театре политику Доронина критиковала. В Минкульте надеются, что Доронина будет участвовать в жизни театра.

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