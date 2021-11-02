Худрук МХАТ им. Горького покинул свой пост

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в Facebook сообщил, что уходит со своего поста.
Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах.
По его словам, причиной того, что его попросили уйти, стало отношение к президенту театра — народной артистке СССР Татьяне Дорониной.
«Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития», — подчеркнул он.
Бояков также пообещал позднее рассказать о своих дальнейших планах, выражая надежду на то, что впереди его ждет «много интересного — в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».
Позже телеграм-канал «НеМалахов» со ссылкой на собственный источник сообщил об увольнении из МХАТ Ренаты Сотириади, режиссера спектакля с Ольгой Бузовой «Чудесный грузин». Показ спектакля планировался на 2 ноября, однако был отменен. Уточняется, что постановка не будет снята из репертуара — ее показ переносится на неопределенный срок.