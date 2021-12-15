Стало известно, кого сыграет Кузнецов в «Фантастических тварях»

О том, что Кузнецов снимется в «Фантастических тварях», стало известно в декабре 2020 года. Об этом режиссер Александр Молочников рассказал в шоу «Осторожно, Собчак!». Молочников пояснил, что артист должен был принять участие в его спектакле, однако «повел себя, как фантастическая тварь» и отказался от работы над постановкой. За день до ее премьеры Кузнецов уехал сниматься в иностранном проекте.