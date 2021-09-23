«Фантастические твари 3» получили подзаголовок и дату премьеры

У фильма «Фантастические твари 3» появился подзаголовок и дата премьеры, пишет Deadline. Как сообщается, «Тайны Дамблдора» выйдут на большие экраны в США 15 апреля 2022 года. Релиз киноленты несколько раз переносили.
Дата российской премьеры фильма пока неизвестна.
Ранее актер Мадс Миккельсен рассказал о том, как заменит Джонни Деппа в триквеле «Фантастических тварей».
Депп впервые появился в «Фантастических тварях» в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.
Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд.
Фильмы серии «Фантастические твари и где они обитают» являются приквелами истории о Гарри Поттере, их действие разворачивается в начале 20-го века. Первая лента вышла в 2016 году, вторая — в 2018-м. Кроме Деппа, в картинах снимались Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц. Режиссером франшизы выступает Дэвид Йейтс, который снимал также последние четыре фильма о Гарри Поттере. Сценарист серии — автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Всего к выходу запланировано пять частей истории.