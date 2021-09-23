«Фантастические твари 3» получили подзаголовок и дату премьеры

У фильма «Фантастические твари 3» появился подзаголовок и дата премьеры, пишет Deadline. Как сообщается, « Тайны Дамблдора » выйдут на большие экраны в США 15 апреля 2022 года. Релиз киноленты несколько раз переносили.

Депп впервые появился в «Фантастических тварях» в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.