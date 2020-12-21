Звезда «Содержанок» снимется в новых «Фантастических тварях»

Российский актер Александр Кузнецов получил роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом в онлайн-шоу Ксении Собчак рассказал режиссер Александр Молочников. По словам постановщика, Кузнецов должен был играть в его спектакле, однако в последний момент отказался от роли ради съемок в Голливуде:
Саша Кузнецов уехал сниматься в фильме «Фантастические твари» за два дня до премьеры.
Представители актера пока не подтвердили эту информацию.
Сюжет третьей части франшизы «Фантастические твари и где ни обитают» пока не раскрывается. Ранее роли в новой ленте лишился Джонни Депп, игравший волшебника Грин-де-Вальда. Деппа заменит датский актер Мадс Миккельсен. Премьера новой части приквела фильмов о Гарри Поттере должна пройти в 2022 году.
28-летний Александр Кузнецов снимался в фильмах и сериалах «Скиф», «Кислота», «Папа, сдохни», «Котел», «Содержанки», «БИХЭППИ». Является обладателем награды фестиваля «Кинотавр» 2019 года за лучшую мужскую роль («Большая поэзия»).