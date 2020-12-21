Звезда «Содержанок» снимется в новых «Фантастических тварях»

Российский актер Александр Кузнецов получил роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом в онлайн-шоу Ксении Собчак рассказал режиссер Александр Молочников. По словам постановщика, Кузнецов должен был играть в его спектакле, однако в последний момент отказался от роли ради съемок в Голливуде: