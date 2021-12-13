Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»

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В кинотеатре «Москва» состоялся премьерный показ первого эпизода сериала «И просто так».

События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания легендарного сериала «Секс в большом городе». Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба все так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Майкл Патрик Кинг.

На премьере для гостей выступила группа «Фрукты» с хитами из сериала. Также была воссоздана комната Кэрри Брэдшоу.

​​Сериал «И просто так» доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka с 10 декабря. Отметим, шоу стало одним из самых ожидаемых проектов зимы.