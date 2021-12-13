Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»

В кинотеатре «Москва» состоялся премьерный показ первого эпизода сериала «И просто так».
Мероприятие посетили Анна Седокова, Юлия Топольницкая, Константин Богомолов, Евгений Сангаджиев, Ян Гэ, Ксения Суркова, Катя Адушкина, Наталья Османн, Рита Дакота, Александр Рогов, Кристина Шаповалова и другие.
События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания легендарного сериала «Секс в большом городе». Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба все так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. В качестве исполнительного продюсера проекта выступил Майкл Патрик Кинг.
На премьере для гостей выступила группа «Фрукты» с хитами из сериала. Также была воссоздана комната Кэрри Брэдшоу.
Сериал «И просто так» доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka с 10 декабря. Отметим, шоу стало одним из самых ожидаемых проектов зимы.
Как сообщалось ранее, после выхода первых двух серий «И просто так» акции компании по производству тренажеров Peloton рухнули. В компании знали, что ее устройство будет использоваться в сериале, но не знали о его роли в сюжете.