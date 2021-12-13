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13 декабря 2021, новость

Выход сиквела «Секса в большом городе» обрушил акции тренажеров

В компании знали, что ее устройство будет использоваться в сериале, но не знали о его роли в сюжете
Кадр из сериала «И просто так» | Источник: Legion-Media.ru

Акции компании по производству тренажеров Peloton рухнули после выхода первых двух серий сиквела «Секса в большом городе» — сериала «И просто так». Они упали с 45 долларов до премьеры до 39,42 доллара за штуку, сообщает Rolling Stone.

Уточняется, что в первом эпизоде сериала у главного героя мистера Бига начинается сердечный приступ после занятий на этом тренажере, и он умирает. Компании пришлось объясняться, что именно их велотренажер не был причиной смерти вымышленного персонажа.

По словам кардиолога и члена консультативного совета Peloton Сюзанны Стейнбаум, поклонники сериала, как и она, опечалены новостью о смерти героя. «Мистер Биг вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и подвергался серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — подчеркнула она.

Компания знала, что ее устройство будет использоваться в сериале, но ей не рассказали о роли тренажера в гибели мистера Бига. Сделано это было «из соображений конфиденциальности».

Ранее стало известно, что в спин-оффе «Секса в большом городе» одну из главных героинь заменили небинарной персоной — стендап-комиком. Ее сыграет актриса Сара Рамирес. Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты, в шоу не появится.

5.2
И просто так
2021/США18+мелодрамакомедия
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И просто так
Ким Кэтролл
Kim Cattrall
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Сара Рамирес
Sara Ramirez
Секс в большом городе
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