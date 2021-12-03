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Кино Mail.ru
Подборки
Самые ожидаемые новые сериалы зимы 2021-2022
Долгожданные камбэки культовых киногероев, смертельные эпидемии, садовники-убийцы, инстаграм-аферистки, а также немного кантри, рэпа и рока — не пропустите самое главное из мира сериалов этой зимой!
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1
И просто так
США
/
2021
/
18+
мелодрама
комедия
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон возвращаются к своим ролям в продолжении сериала «Секс в большом городе»
2
КрисТина
Моя оценка
0
Россия
/
2021
/
26 мин.
/
16+
драма
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Нерешительная Крис (Юлия Хлынина) обнаруживает, что ее бывший парень не погиб в аварии и женился на уверенной в себе и успешной версии ее самой
3
Корпорация «Санта»
Моя оценка
0
США
/
2021
/
30 мин.
/
18+
комедия
для взрослых
мультсериалы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мультсериал для взрослых, в котором маленькая фиолетовая эльфийка пытается занять место Санта Клауса
4
Ваша честь
Моя оценка
0
Россия
/
2021
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сын принципиального и неподкупного судьи сбивает мотоциклиста, который оказывается сыном опасного криминального авторитета. Противостояние отцов — в исполнении Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова
5
Садовники
США
,
Великобритания
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Основанный на реальной истории сериал про приятных с виду супругов, которые убили родителей жены и похоронили их в саду за домом
6
Солдаут
Россия
/
2021
/
16+
драма
комедия
музыкальные
Хочу посмотреть
Чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе независимое будущее, молодой рэпер (Глеб Калюжный) должен за месяц записать успешный альбом и обеспечить своему концертному туру «солдаут»
7
Добро пожаловать на Землю
США
/
2021
/
12+
документальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный сериал о путешествии Уилла Смита по самым малоизученным местам планеты
8
Станция 11
США
/
2021
/
16+
драма
фантастика
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Маккензи Дэвис и Гаэль Гарсиа Берналь в фантастическом сериале о группе выживших после смертельного вируса, уничтожившего практически все население планеты
9
Книга Бобы Фетта
США
/
2021
/
16+
фантастика
боевик
приключения
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Вселенная «Звездных войн» пополняется спин-оффом сериала «Мандалорец», повествующем о приключениях охотника за головами Бобы Фетта
10
1883
США
/
2021
/
16+
драма
вестерн
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Вестерн-драма о славных предках семейства Даттон, знакомого нам по сериалу «Йеллоустоун», отправляющихся на Дикий Запад по Великим равнинам
11
Море Спокойствия
Южная Корея
/
2021
/
45 мин.
/
16+
фантастика
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Южнокорейская группа астронавтов отправляется на заброшенную исследовательскую лабораторию, расположенную на Луне, чтобы спасти человечество от гибели
12
Вокруг света за 80 дней
Германия
,
Италия
,
Франция
/
2022
/
12+
комедия
приключения
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация знаменитого романа Жюля Верна о кругосветных приключениях выдающегося путешественника с Дэвидом Теннантом в главной роли
13
Миротворец
США
/
2022
/
16+
комедия
боевик
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный боевик об участнике «Отряда самоубийц», который достигает мира и согласия любой ценой
14
Как я встретила вашего папу
США
/
2022
/
16+
драма
комедия
Хочу посмотреть
Хилари Дафф и отказавшаяся от участия в съемках продолжения «Секса в большом городе» Ким Кэтролл — в спин-оффе популярного ситкома «Как я встретил вашу маму»
15
Позолоченный век
США
/
2021
/
16+
драма
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о Нью-Йорке 1880-х от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза расскажет историю молодой девушки, которая ищет свой путь в мире, переживающем серьезную трансформацию после Гражданской войны
16
Афтепати
США
/
2022
/
18+
комедия
криминал
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Черная комедия о загадочном убийстве на встрече выпускников средней школы
17
Монарх
США
/
2022
/
16+
драма
музыкальные
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Музыкальная драма о семье кантри-певцов со Сьюзен Сарандон в главной роли
18
Пэм и Томми
США
/
2022
/
1 ч. 5 мин.
/
18+
драма
мелодрама
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о жизни Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли в период после утечки и публикации скандально известного хоум-видео
19
Изобретая Анну
США
/
2022
/
16+
драма
детектив
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Журналистское расследование громкого дела инстаграм-звезды и мошенницы Анны Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу
20
Взбудораженные
США
/
2022
/
16+
драма
биография
Хочу посмотреть
Джозеф Гордон-Левитт играет основателя компании Uber Трэвиса Каланика в сериале-антологии, посвященном самым громким историям из мира бизнеса
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