1 И просто так США / 2021 / 18+ мелодрама комедия Хочу посмотреть 3 Трейлеры Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон возвращаются к своим ролям в продолжении сериала «Секс в большом городе»

2 КрисТина Моя оценка 0 Россия / 2021 / 26 мин. / 16+ драма триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Нерешительная Крис (Юлия Хлынина) обнаруживает, что ее бывший парень не погиб в аварии и женился на уверенной в себе и успешной версии ее самой

4 Ваша честь Моя оценка 0 Россия / 2021 / 1 ч. / 18+ драма криминал Хочу посмотреть 1 Трейлер Сын принципиального и неподкупного судьи сбивает мотоциклиста, который оказывается сыном опасного криминального авторитета. Противостояние отцов — в исполнении Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова

5 Садовники США, Великобритания / 2021 / 52 мин. / 16+ драма комедия криминал Хочу посмотреть 1 Трейлер Основанный на реальной истории сериал про приятных с виду супругов, которые убили родителей жены и похоронили их в саду за домом

6 Солдаут Россия / 2021 / 16+ драма комедия музыкальные Хочу посмотреть Чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе независимое будущее, молодой рэпер (Глеб Калюжный) должен за месяц записать успешный альбом и обеспечить своему концертному туру «солдаут»

8 Станция 11 США / 2021 / 16+ драма фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер Маккензи Дэвис и Гаэль Гарсиа Берналь в фантастическом сериале о группе выживших после смертельного вируса, уничтожившего практически все население планеты