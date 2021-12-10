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10 декабря 2021, новость

Команда «Ржавчины» сделала заявление после убийства на съемках

Официальное письмо опубликовал в своем инстаграме Алек Болдуин
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Съемочная группа американского вестерна «Ржавчина» приняла решение продолжить создание фильма после гибели оператора Галины Хатчинс во время работы над картиной, сообщил актер, режиссер Алек Болдуин в своем инстаграм-аккаунте.

Съемочная группа сделала официальное заявление и написала письмо, которое обнародовал звезда Голливуда. В нем говорится, что актеры и трудившиеся над картиной сотрудники осуждают публикации, где съемки «Ржавчины» описывают как «безалаберные, опасные и эксплуататорские».

«Они отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — указано в письме.

Участники съемочной группы заявили, что во время работы над «Ржавчиной» их график и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям. Несогласные с позицией большинства участники команды покинули проект.

22 октября во время съемок одной из сцен вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.

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