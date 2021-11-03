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3 ноября 2021, новость

В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках

После трагедии на съемках фильма «Ржавчина» представители Голливуда написали открытое письмо
Галина Хатчинс | Источник: Legion-Media.ru

Более 200 сотрудников киноиндустрии США призвали прекратить использование настоящего оружия на съемках после гибели оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Deadline.

Под коллективным обращением подписались 214 представителей Голливуда, которые потребовали запретить все виды реального огнестрельного оружия на съемочных площадках. Авторы открытого письма подчеркнули, что больше не намереваются подвергать смертельной опасности себя и других членов команды, когда вместо настоящего вооружения можно использовать бутафорию или визуальные эффекты.

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Коллеги покойной кинематографистки заявили, что смерть Хатчинс не должна стать напрасной.

Они призвали к действиям со стороны властей и руководителей профсоюзов, чтобы как можно быстрее внести необходимые изменения в производственный процесс.

«Мы клянемся, что сознательно больше не будем участвовать в проектах, где на съемках используется настоящее, работающее огнестрельное оружие. (...) Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны изменить ее сами», — говорится в открытом письме.

22 октября стало известно, что во время съемок вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, также был ранен режиссер картины Джоэл Соуса. В настоящее время полиция продолжает выяснять все детали произошедшего.

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