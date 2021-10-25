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25 октября 2021, новость

Раненный Болдуином режиссер дал показания

По словам Джоэла Соусы, инцидент произошел во время репетиции и не был снят на камеру
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джоэл Соуса и оператор Рид Расселл дали показания об инциденте на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которых была убита оператор Галина Хатчинс, а сам Соуса получил ранение.

Как пишет NBC News, актер Алек Болдуин репетировал, когда его оружие выстрелило. По словам Джоэла, он не был уверен, что оружие проверили перед съемками.

«Алек сидел на скамье в церкви в декорациях фильма, практиковался в ношении оружия. Джоэл смотрел за плечо Галины, когда услышал щелчок и громкий хлопок», — говорится в документе с показаниями.

По словам режиссера, Галина пожаловалась на боль в животе, держалась за живот, ей помогли сесть на пол. У самого Джоэла из плеча шла кровь.

Оператор Расселл уточнил, что инцидент не был снят на камеру — это была только репетиция.

При этом, уточняет оператор, Болдуин всегда был очень аккуратен с оружием и всегда убеждался, что рядом с ним нет ребенка-актера во время стрельбы.
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