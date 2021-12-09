Фильмы Marvel стали триумфаторами People's Choice Awards

Ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards состоялась в Калифорнии, сообщает Deadline.
Премию вручают по результатам зрительского голосования. Звания «Фильм года» удостоился супергеройский блокбастер «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Йоханссон стала и «Актрисой года».
Лучшим актером назвали Дуэйна Джонсона, который стал победителем и в номинации «Лучший комедийный актер» — он воплотил образ капитана речного корабля Фрэнка в «Круизе по джунглям».
«Шан-Чи и легенда десяти колец» победил в номинации «Боевик года». Исполнитель главной роли в этом супергеройском фильме Marvel Симу Лю получил награду «Звезда экшена 2021 года». «Лучшим сериалом» стал еще один проект Marvel — «Локи». Сыгравший в нем главную роль Том Хиддлстон получил титул «Лучший актер сериала».
Рэпер Lil Nas X и Адель стали «Певцом года» и «Певицей года». «Группой года» названа южнокорейская кей-поп-группа BTS, а их хит Butter стал «Песней года», также получив статуэтку за лучший клип.
Почетные премии достались Кристине Агилере, Холли Берри и Ким Кардашьян.