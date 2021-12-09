Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 декабря 2021, новость

Фильмы Marvel стали триумфаторами People's Choice Awards

Премию присуждают по результатам зрительского голосования
Кадр из фильма "Черная вдова"

Ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards состоялась в Калифорнии, сообщает Deadline.

Премию вручают по результатам зрительского голосования. Звания «Фильм года» удостоился супергеройский блокбастер «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Йоханссон стала и «Актрисой года».

Лучшим актером назвали Дуэйна Джонсона, который стал победителем и в номинации «Лучший комедийный актер» — он воплотил образ капитана речного корабля Фрэнка в «Круизе по джунглям».

«Шан-Чи и легенда десяти колец» победил в номинации «Боевик года». Исполнитель главной роли в этом супергеройском фильме Marvel Симу Лю получил награду «Звезда экшена 2021 года». «Лучшим сериалом» стал еще один проект Marvel — «Локи». Сыгравший в нем главную роль Том Хиддлстон получил титул «Лучший актер сериала».

Рэпер Lil Nas X и Адель стали «Певцом года» и «Певицей года». «Группой года» названа южнокорейская кей-поп-группа BTS, а их хит Butter стал «Песней года», также получив статуэтку за лучший клип.

Почетные премии достались Кристине Агилере, Холли Берри и Ким Кардашьян.

6.6
Черная Вдова
2021/США16+боевикприключенияфантастика
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кристина Агилера
Christina Aguilera
Локи
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Адель
Adele Laurie Blue Adkins
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
1 р.
Черная Вдова
Холли Берри
Halle Berry
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Симу Лю
Simu Liu
299 р.
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
1 р.
Круиз по джунглям
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Ким Кардашьян Уэст
Kim Kardashian West
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Фильм «Вечные» с Джоли получил в России ограничение 18+
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон
Disney задумал разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Вслед за Йоханссон: Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки
Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
Мэтт Дэймон появится в фильме «Тор: Любовь и гром»
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
Создатели «Черной Пантеры» отказались заменять умершего актера
Скарлетт Йоханссон — 36: яркие роли и необычные образы звезды
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года
В «Черной Пантере 2» не будет цифровой копии Чедвика Боузмана
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
Скарлетт Йоханссон сыграет современную Невесту Франкенштейна
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Доктор Стрэндж станет наставником Человека-паука в новом фильме
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Роберт Дауни-мл. заявил об уходе из киновселенной Marvel
Памяти Чедвика Боузмана: опубликован ролик в честь актера
Marvel снимет фильм об Умном Халке
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду
Назван величайший киногерой в истории
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Новые трейлеры
Белфаст
Дублированный трейлер
Карамора
Тизер
Матрица: Воскрешение
Дублированный трейлер №2
Чемпион мира
Трейлер
Миротворец
Трейлер (англ.)
Станция 11
Трейлер (англ.)
Самый лучший босс
Дублированный трейлер
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь