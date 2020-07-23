Приключенческий фильм, основанный на тематическом диснеевском парке развлечений, гости которого превращаются в путешественников, переплывающих джунгли на небольшой лодке. В пути им встречаются опасные звери и рептилии.
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