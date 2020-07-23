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Круиз по джунглям

Jungle Cruise

2020приключения
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Сюжет фильма:

Приключенческий фильм, основанный на тематическом диснеевском парке развлечений, гости которого превращаются в путешественников, переплывающих джунгли на небольшой лодке. В пути им встречаются опасные звери и рептилии.

Режиссер
Жауме Кольет-Серра
В ролях
Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Вероника Фалькон, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Энди Найман, Дэни Ровира, Рафаэль Алехандро, Джеймс Уильям Баллард, Ким Гутьеррес
Страна
США
Премьера
23 июля (РФ)
23 июля (Мир)
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Трейлеры3
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