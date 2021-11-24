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24 ноября 2021, новость

Раскрыты подробности госпитализации Светличной

Ранее сообщалось, что актриса попала в психиатрическую клинику
Светлана Светличная | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Светлана Светличная почувствовала себя плохо после истории с исчезновением, обратилась к консьержу и вызвала скорую помощь. Подробности госпитализации заслуженной артистки РСФСР раскрыла ее внучка Мария Ивашова, пишет StarHit.

По словам Ивашовой, родственники, приехав к Светличной, увидели около дома машину скорой помощи. 81-летняя актриса согласилась на госпитализацию. «Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом», — сказала внучка Светличной в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Родственники не уточнили, как Светличная чувствует себя сейчас, отметив лишь, что за ней организован квалифицированный уход, у нее есть все необходимое.

Ранее СМИ сообщили, что Светлана Светличная попала в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Отмечалось, что изначально она оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. Во время лечения ее поведение и эмоциональное состояние изменились.

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В то же время, как передает РИА «Новости», директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина заявила, что Светличная проходит «плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека», и чувствует себя нормально.

25 октября сообщалось о пропаже Светличной. В правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который заявил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней. Были организованы масштабные поиски звезды: около 40 волонтеров расклеили более двух тысяч листовок в трех административных округах Москвы, а пешие группы прошли более 30 километров.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась. Ее обнаружили живой и здоровой на съемках ток-шоу. Позже сообщалось, что телеведущего Андрея Малахова вызвали на опрос в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве.

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