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15 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Про Шаляпина снимают сериал: первые фото

В проекте заняты Ирина Пегова, Юлия Снигирь, Александр Яценко и другие популярные актеры
6
фотографий
6
фотографий

Телеканал «Россия» приступил к съемкам многосерийного фильма «Шаляпин», который расскажет о жизни легендарного Федора Ивановича Шаляпина, человека, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и обрел любовь миллионов.

Главную роль в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие.

Над «Шаляпиным» работают создатели фильмов «Грозный», «София» и «Годунов».

Съемки многосерийной картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».

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