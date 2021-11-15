Про Шаляпина снимают сериал: первые фото

Телеканал «Россия» приступил к съемкам многосерийного фильма «Шаляпин», который расскажет о жизни легендарного Федора Ивановича Шаляпина, человека, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и обрел любовь миллионов.
Главную роль в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие.
Съемки многосерийной картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».