«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино

8 лет на воплощение идеи
Идея проекта родилась еще в 2013 году у Константина Эрнста и Анастасии Вертинской. Режиссерское кресло предложили Авдотье Смирновой, которая вместе с Анной Пармас и Джоном Шемякиным также написала сценарий. С первого раза запустить производство не удалось, в итоге на это ушли годы. В процессе подготовки авторы проделали огромную работу — изучали воспоминания самого Вертинского, архивные документы, консультировались с историком эмиграции Иваном Толстым. Однако вовсе не для того, чтобы воспроизвести события с документальной точностью:
Нам важнее было передать авторское отношение к главному герою и создать образ, который будет связан с творческим наследием этого героя. То есть нужно было придумать такой характер, который не будет противоречить песням Вертинского.
Главный герой: без кастинга и фонограмм
С исполнителем заглавной роли создатели проекта определились молниеносно и без кастинга. По словам Авдотьи Смирновой, она изначально хотела, чтобы Вертинского играл Алексей Филимонов, объясняя свой выбор тем, что свойственные главному герою «и благородство, и тонкость, и изысканность» у актера «невероятные, как бы природные».
Тем не менее, перед Алексеем стояла непростая задача — сыграть Александра Вертинского на отрезке времени длиной почти в 40 лет. Актеру пришлось не только манипулировать своим весом и комплекцией (для роли он сначала поправился на 13 кг, затем сбросил 7) и привыкать к гриму, но и учиться быстро «переключаться» между возрастами. Нередкой была ситуация, когда в один и тот же день ему предстояло появиться в кадре в образе шестидесятилетнего Вертинского утром, тридцатилетнего — вечером и юного — днем.
Сложно сниматься, когда в один день необходимо сыграть три возраста, остальное — выполнимо.
Эта задача потребовала не только актерского мастерства от Филимонова, но и стала настоящим квестом для гримеров. В итоге было найдено оригинальное решение: художник по гриму Оксана Кручина предложила выбрить Алексею верхнюю часть черепа, оставив волосы по бокам и на затылке, как это делали самураи. На бритую часть наклеивались накладки из волос, сделанные для разных возрастов. Полгода съемок актеру приходилось скрывать необычную «лысину» под кепкой.
До съемок актер не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу. Долго шел поиск стиля исполнения — режиссер ни в коем случае не хотела полностью копировать манеру пения Вертинского, однако первый записанный материал отправили на рецензию Анастасии Вертинской и, лишь получив одобрение, приступили к работе.
Исакова — Дитрих, Андреева — Холодная, Михалкова — агент разведки
Сериал расскажет не только о творческом пути Вертинского, но и о больших исторических событиях, которые он застал, о людях, с которыми встречался за свою долгую и насыщенную жизнь. Среди них — легенда эпохи немого кино Вера Холодная (в исполнении Паулины Андреевой), Марлен Дитрих (воплощенная на экране совершенно неузнаваемой здесь Викторией Исаковой), артист Иван Мозжухин, художник Александр Осьмеркин (Степан Девонин) и многие другие.
Любопытно, что часть персонажей вымышленные, но у всех из них есть прототипы, а некоторые сочетают в себе черты и судьбы нескольких реально существовавших людей. Как, например, героиня Анны Михалковой Бурковская — персонаж выдуманный, но имеющий прототипы, причем как мужские, так и женские. Или аккомпаниатор Поляков (Геннадий Смирнов) — собирательный образ аккомпаниаторов Вертинского в разное время эмиграции. А Рахили Полонской (Екатерина Щеглова), первой жене Вертинского, сценаристы приписали «драматическую полукриминальную историю», которую Александр Николаевич рассказывает в мемуарах про другую свою подругу.
Дело в том, что если бы мы вводили всех женщин, которых Вертинский упоминает в мемуарах, то, я боюсь, что зритель просто бы утонул в калейдоскопе этих прекрасных женских лиц.
Множество других ярких персонажей также воплотили Наталья Рогожкина, Екатерина Вилкова, Ксения Раппопорт, Полина Виторган, Алена Бабенко, Александр Устюгов, Федор Лавров, Михаил Трухин.
8000 костюмов и Париж в Петербурге
Масштаб фигуры главного героя определил масштаб съемок. Бюджет у сериала беспрецедентно большой: в этой истории — 340 объектов, 260 говорящих персонажей, 8000 человек массовки, соответственно, 8000 костюмов и 340 декораций.
История Вертинского охватывает семь стран, но снимали их в трех — России, Турции и Венгрии. Так, за Париж отвечали Будапешт и
Я очень горжусь своими коллегами. Я не знаю, что скажет зритель, волнуюсь. Но я верю в то, что они увидят, что у нас таких сериалов по художественной среде (декорации, костюмы, реквизит) еще не было. И я надеюсь, что Александр Николаевич Вертинский как-то нас там поддерживает. Думаю, что он в принципе должен не без одобрения относиться к нашей работе.