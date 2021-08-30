«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино

Онлайн-кинотеатр KION совместно с Первым каналом готовит к показу громкую премьеру — многосерийную биографическую драму Авдотьи Смирновой «Вертинский». Проект обещает стать по-настоящему масштабным: рассказывает о 37 годах из жизни самого знаменитого советского шансонье и охватывает период с 1915 по 1952 годы (Первая мировая война, распад Российской империи, революция, Вторая мировая, СССР 40−50-х годов). В многочисленных ролях — сплошь кинозвезды. Кино Mail.ru выяснило, как проходила работа над самой эффектной премьерой осени, и спешит поделиться с читателями.

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий Фото: «Первый канал»

8 лет на воплощение идеи

Идея проекта родилась еще в 2013 году у Константина Эрнста и Анастасии Вертинской. Режиссерское кресло предложили Авдотье Смирновой, которая вместе с Анной Пармас и Джоном Шемякиным также написала сценарий. С первого раза запустить производство не удалось, в итоге на это ушли годы. В процессе подготовки авторы проделали огромную работу — изучали воспоминания самого Вертинского, архивные документы, консультировались с историком эмиграции Иваном Толстым. Однако вовсе не для того, чтобы воспроизвести события с документальной точностью:

Нам важнее было передать авторское отношение к главному герою и создать образ, который будет связан с творческим наследием этого героя. То есть нужно было придумать такой характер, который не будет противоречить песням Вертинского. Авдотья Смирнова

Главный герой: без кастинга и фонограмм

С исполнителем заглавной роли создатели проекта определились молниеносно и без кастинга. По словам Авдотьи Смирновой, она изначально хотела, чтобы Вертинского играл Алексей Филимонов, объясняя свой выбор тем, что свойственные главному герою «и благородство, и тонкость, и изысканность» у актера «невероятные, как бы природные».

Тем не менее, перед Алексеем стояла непростая задача — сыграть Александра Вертинского на отрезке времени длиной почти в 40 лет. Актеру пришлось не только манипулировать своим весом и комплекцией (для роли он сначала поправился на 13 кг, затем сбросил 7) и привыкать к гриму, но и учиться быстро «переключаться» между возрастами. Нередкой была ситуация, когда в один и тот же день ему предстояло появиться в кадре в образе шестидесятилетнего Вертинского утром, тридцатилетнего — вечером и юного — днем.

Сложно сниматься, когда в один день необходимо сыграть три возраста, остальное — выполнимо. Алексей Филимонов

Эта задача потребовала не только актерского мастерства от Филимонова, но и стала настоящим квестом для гримеров. В итоге было найдено оригинальное решение: художник по гриму Оксана Кручина предложила выбрить Алексею верхнюю часть черепа, оставив волосы по бокам и на затылке, как это делали самураи. На бритую часть наклеивались накладки из волос, сделанные для разных возрастов. Полгода съемок актеру приходилось скрывать необычную «лысину» под кепкой.

Фото: «Первый канал»

Еще одна любопытная деталь образа Вертинского: все десять песен, которые услышат зрители сериала, Алексей Филимонов исполнил сам. Актер подчеркивает, что для него это было принципиальным.

До съемок актер не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу. Долго шел поиск стиля исполнения — режиссер ни в коем случае не хотела полностью копировать манеру пения Вертинского, однако первый записанный материал отправили на рецензию Анастасии Вертинской и, лишь получив одобрение, приступили к работе.

Исакова — Дитрих, Андреева — Холодная, Михалкова — агент разведки

Сериал расскажет не только о творческом пути Вертинского, но и о больших исторических событиях, которые он застал, о людях, с которыми встречался за свою долгую и насыщенную жизнь. Среди них — легенда эпохи немого кино Вера Холодная (в исполнении Паулины Андреевой), Марлен Дитрих (воплощенная на экране совершенно неузнаваемой здесь Викторией Исаковой), артист Иван Мозжухин, художник Александр Осьмеркин (Степан Девонин) и многие другие.

Фото: «Первый канал»

Любопытно, что часть персонажей вымышленные, но у всех из них есть прототипы, а некоторые сочетают в себе черты и судьбы нескольких реально существовавших людей. Как, например, героиня Анны Михалковой Бурковская — персонаж выдуманный, но имеющий прототипы, причем как мужские, так и женские. Или аккомпаниатор Поляков (Геннадий Смирнов) — собирательный образ аккомпаниаторов Вертинского в разное время эмиграции. А Рахили Полонской (Екатерина Щеглова), первой жене Вертинского, сценаристы приписали «драматическую полукриминальную историю», которую Александр Николаевич рассказывает в мемуарах про другую свою подругу.

Дело в том, что если бы мы вводили всех женщин, которых Вертинский упоминает в мемуарах, то, я боюсь, что зритель просто бы утонул в калейдоскопе этих прекрасных женских лиц. Авдотья Смирнова

8000 костюмов и Париж в Петербурге

Масштаб фигуры главного героя определил масштаб съемок. Бюджет у сериала беспрецедентно большой: в этой истории — 340 объектов, 260 говорящих персонажей, 8000 человек массовки, соответственно, 8000 костюмов и 340 декораций.

История Вертинского охватывает семь стран, но снимали их в трех — России, Турции и Венгрии. Так, за Париж отвечали Будапешт и Санкт-Петербург, за Голливуд и Берлин — Стамбул . Колоссальную работу проделали и художники-постановщики, и художники по костюмам, модельер с мировым именем Светлана Тегин и обладатель множества кинонаград за свои работы художник Дмитрий Андреев, подошедшие к созданию гардероба каждого персонажа с вниманием к мельчайшим деталям, от выбора тканей до аксессуаров и белья.

Я очень горжусь своими коллегами. Я не знаю, что скажет зритель, волнуюсь. Но я верю в то, что они увидят, что у нас таких сериалов по художественной среде (декорации, костюмы, реквизит) еще не было. И я надеюсь, что Александр Николаевич Вертинский как-то нас там поддерживает. Думаю, что он в принципе должен не без одобрения относиться к нашей работе. Авдотья Смирнова

Онлайн-премьера сериала «Вертинский» состоится 13 сентября на платформе KION, позднее его покажут на Первом канале.