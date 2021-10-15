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15 октября 2021, новость

Собчак станет ведущей нового шоу «Осторожно, здоровье!»

Звезда присоединилась к команде телеканала «Суббота!»
Ксения Собчак

Телеканал «Суббота!» сообщил о запуске проекта «Осторожно, здоровье!», ведущей которого станет Ксения Собчак.

В новом шоу она расскажет о том, какие процедуры на рынке красоты и здоровья безопасны, а какие могут навредить. В проекте также будут участвовать эксперты из медицинской и бьюти-индустрии. 

Новость
От Бузовой до Собчак: звездные реалити-шоу, которые нас удивили

«Суббота!» — это федеральный развлекательный телеканал от создателей «Пятницы!», начавший вещание в феврале 2021 года и транслирующий сериалы, фильмы, шоу и развлекательные новости. Лица и ведущие канала — популярные блогеры Мария Миногарова, Марина Федункив, Стас Круглицкий, Клава Кока и другие.

Как телеведущая и журналист Ксения Собчак получила широкую известность благодаря реалити-шоу «Дом 2». Спустя почти десять лет покинула популярнейший телепроект и впоследствии вела такие реалити-шоу, как «Кто НЕ хочет стать миллионером» на ТНТ, «Последний герой» на «Первом канале», «Блондинка в шоколаде» на «Муз-ТВ».

Помимо прочего, Ксения Собчак снимает шоу «Осторожно, Собчак!» для своего видеоканала. Одним из самых резонансных выпусков стало интервью со «скопинским маньяком», вышедшее в марте 2021 года.

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