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17 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Клава Кока стала лицом телеканала

Звезда «Орла и решки» снялась в промороликах «Субботы!» и работает над саундтреком для канала
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Популярная певица, видеоблогер и звезда тревел-шоу «Орел и решка» Клава Кока стала лицом телеканала «Суббота!». Артистка снялась в его промороликах и записывает для канала саундтрек, релиз которого намечен на апрель.

Мне очень нравится канал «Суббота!». Мне импонирует, что он такой женский, что он про то, что ты никому ничего не должна и, если хочешь, можешь хоть целый день валяться в кровати и смотреть классные сериалы, фильмы и шоу.
Клава Кока

По словам Коки, в качестве саундтрека вместе со своей командой она постарается создать «гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится».

«Суббота!» — это федеральный развлекательный телеканал от создателей «Пятницы!», начавший вещание в феврале 2021 года. На канале транслируются сериалы, фильмы, шоу и развлекательные новости. 

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