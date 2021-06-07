Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке

Кадр из фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке

Видеосервис Netflix выкупил фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке. Об этом она сообщила в инстаграме в ходе переписки с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым.

Интервью, взятое Собчак у Виктора Мохова, вышло 22 марта. Блогерша утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Часть зрителей посчитала, что ее интервью героизирует опасного преступника.

В 2000 году Виктор Мохов похитил и несколько лет насиловал двух несовершеннолетних девушек. Им удалось спастись спустя три с половиной года, передав на волю записку. 3 марта Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения.