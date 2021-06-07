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7 июня 2021, новость

Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке

Интервью с Виктором Моховым вышло в марте 2021 года и вызвало широкий общественный резонанс
Кадр из фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке

Видеосервис Netflix выкупил фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке. Об этом она сообщила в инстаграме в ходе переписки с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым.

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Интервью, взятое Собчак у Виктора Мохова, вышло 22 марта. Блогерша утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Часть зрителей посчитала, что ее интервью героизирует опасного преступника.

В 2000 году Виктор Мохов похитил и несколько лет насиловал двух несовершеннолетних девушек. Им удалось спастись спустя три с половиной года, передав на волю записку. 3 марта Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения.

Напомним, российская версия стримингового видеосервиса Netflix открылась в 2020 году. Помимо локализованного интерфейса, русскоязычной озвучки и субтитров, в нем появились фильмы, снятые в России. В мае Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли.

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