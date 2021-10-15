Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли

Юлия Пересильд

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущего фильма под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). О подробностях их работы на орбите Земли сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким «провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов».

Возвращение «киноэкипажа» на Землю запланировано на 17 октября.

Напомним, съемочная группа прилетела на МКС 5 октября для работы над игровым фильмом.