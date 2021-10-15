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15 октября 2021, новость

Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли

«Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Юлия Пересильд

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отсняли большую часть материалов грядущего фильма под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). О подробностях их работы на орбите Земли сообщает «Роскосмос».

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Отмечается, что Пересильд и Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким «провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов».

Возвращение «киноэкипажа» на Землю запланировано на 17 октября.

Напомним, съемочная группа прилетела на МКС 5 октября для работы над игровым фильмом.

«Вызов» — это космическая драма режиссера Клима Шипенко. В центре сюжета — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

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