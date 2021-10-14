Звезда «Майора Грома» снимается в новой роли: первые фото

По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают легендарную библиотеку Ивана Грозного (Либерею), считавшуюся утраченной столетия назад. Невероятная находка оказывается забытой на долгие годы и уже в наше время попадает в руки главного героя картины — ничего не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом охотятся могущественные силы.