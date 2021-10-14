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14 октября 2021, фоторепортажСъемки

Звезда «Майора Грома» снимается в новой роли: первые фото

Фильм «Сокровища Ивана Грозного» расскажет о мифической Либерее
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В Москве стартовали съемки приключенческого экшена «Сокровища Ивана Грозного». Главные роли исполняют Тихон ЖизневскийМайор Гром: Чумной Доктор»), Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие.

По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают легендарную библиотеку Ивана Грозного (Либерею), считавшуюся утраченной столетия назад. Невероятная находка оказывается забытой на долгие годы и уже в наше время попадает в руки главного героя картины — ничего не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом охотятся могущественные силы.

Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказывает:

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Библиотека Ивана Грозного уже несколько столетий волнует умы ученых, авантюристов, кладоискателей и любителей загадок и тайн. Нам показалось, что это благодатная почва для масштабного и захватывающего киноприключения, в которое мы и предложим отправиться зрителям всей семьей.

Сценарий картины написал Андрей Золотарев («Спутник», «Лед 2», «Призрак»), режиссером выступает Глеб Орлов («Поддубный»).

Съемочной группе предстоит поработать в живописных локациях по всей стране, в том числе в Кирилло-Белозерском монастыре под Вологдой, в Ненецком автономном округе, в столичном метро и в окрестностях московского Кремля. 

Выход «Сокровищ Ивана Грозного» на большие экраны ожидается в 2022 году.

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