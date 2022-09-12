Когда-то в ходе строительства московского метро был обнаружен драгоценный оклад — доказательство существования легендарной Библиотеки Ивана Грозного. Однако о находке забыли на долгие годы — пока она не попала в руки Ильи. Жизнь молодого человека оказывается в опасности, когда за старинным артефактом начинают охоту влиятельные люди. Герой объединяется со странным незнакомцем и филологом Ариной в поисках новых ключей-подсказок, которые приводят авантюристов в затерянные и опасные места по всей России — от Вологды и Нарьян-Мара до тайных подземелий Кремля.